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خالد بن سلمان: تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1443 هـ       7 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على عمق الروابط والعلاقات التي تربط بين المملكة وقطر.

وقال نائب وزير الدفاع عقب زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة: تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك، فالعلاقة مع قطر الشقيقة وقائدها الشيخ تميم بن حمد ترجمها حديث سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-قبل أيام بأننا “أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ” فبحكمة قادتنا نحن ماضون جميعًا بمشيئة الله في تحقيق الخير والنماء لصالح أوطاننا.

وأضاف: بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- قمت بزيارة لدولة قطر الشقيقة، نقلت خلالها تحيات قيادة المملكة لسمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، واستعرضت مع سموه الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحثنا التعاون الدفاعي المشترك.

وكان أمير دولة قطر، استقبل في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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