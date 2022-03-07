تكريم البنك الأهلي كداعم رئيسي لـ (إحسان)

الرياض – البلاد

كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ، البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في حين تسلّم تكريم البنك رئيس التجارة المؤسسية والدولية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ ناصر بن عبدالله الفريح.

ويأتي تكريم البنك كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إثر تبرّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري التي تمّت العام الماضي عبر منصّة (إحسان) والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله،. وجاء دعم البنك للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.