تحالف مصرفي لتمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو

الرياض – البلاد

انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية من الاتفاق مع 19 مصرفاً لتقديم تمويل بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة البالغة قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرت مصادر مصرفية.

وتشارك في عملية التمويل بنوك خليجية على غرار بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى 3 بنوك صينية وهي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، مضيفة أن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله 7 سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس ، يرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت “أرامكو” عن إتمام الصفقة التي يستحوذ بموجبها ائتلاف مستثمرين بقيادة “بلاك روك” للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية، على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو والتي لا تزال تحتفظ بحصة مسيطرة.روف الصعبة التي واجهتها سندات صفقة أنابيب النفط، فإن التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز يضع بعين الاعتبار استخدام نفس الآلية مع البحث عن أوضاع تمويلية أفضل في سوق السندات”.والمبلغ الذي جمع من خلال إصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب النفط أقل من المستهدف والذي كان يتراوح حينها 3.5-4.5 مليار دولار.