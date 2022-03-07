الرياضة

تجريد بوتين من كل الألقاب والمناصب في اتحاد الجودو العالمي

محمد ابو الوفاaccess_time4 / شعبان / 1443 هـ       7 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بوتين الجودو

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الجودو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المناصب الشرفية بالاتحاد في أعقاب التحركات العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيان رسمي مقتضب عن الاتحاد : “نعلن إقالة فلاديمير بوتين وأركادي روتنبرغ من جميع المناصب التي شغلها في الاتحاد الدولي لرياضة الجودو”.

وشغل بوتين منصب الرئيس الشرفي لاتحاد الجودو وقد حصد الحزام الأسود في اللعبة سابقًا، وأصدر كتابه الشهير “الجودو..تاريخ ونظرية وممارسة”.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الاثنين أن الاتحاد الدولي للكاراتية سحب الحزام الأسود الممنوح لبوتين عام 2014 بسبب الحرب في أوكرانيا.

m.abo.elwafa

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