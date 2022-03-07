تجريد بوتين من كل الألقاب والمناصب في اتحاد الجودو العالمي

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الجودو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المناصب الشرفية بالاتحاد في أعقاب التحركات العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيان رسمي مقتضب عن الاتحاد : “نعلن إقالة فلاديمير بوتين وأركادي روتنبرغ من جميع المناصب التي شغلها في الاتحاد الدولي لرياضة الجودو”.

وشغل بوتين منصب الرئيس الشرفي لاتحاد الجودو وقد حصد الحزام الأسود في اللعبة سابقًا، وأصدر كتابه الشهير “الجودو..تاريخ ونظرية وممارسة”.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الاثنين أن الاتحاد الدولي للكاراتية سحب الحزام الأسود الممنوح لبوتين عام 2014 بسبب الحرب في أوكرانيا.