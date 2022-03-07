ارتفاع أرباح مجموعة تداول

الرياض – البلاد

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17.4% إلى 587.7 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 500.52 مليون ريال أرباحا في 2020.

وأرجعت المجموعة سبب نمو الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وإجمالي الربح والربح التشغيلي.

وأوضحت في بيان أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.17 مليار ريال، في العام 2021 ، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، المدعومة بالأداء القوي للسوق.

وارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 8.79% على أساس سنوي ليصل إلى 820.69 مليون ريال في العام 2021، مقارنةً بـ 754.40 مليون ريال في العام 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وأوضحت “مجموعة تداول”، أن الربح التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 12.64% على أساس سنوي ليصل إلى 611.83 مليون ريال ، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات قطاع أسواق رأس المال، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 7.57% على أساس سنوي لتصل إلى 489.84 مليون ريال في العام 2021.