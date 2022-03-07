الرياضة

إصابة مبابي في التدريبات ومشاركته ضد الريال “صعبة”!

محمد ابو الوفاaccess_time4 / شعبان / 1443 هـ       7 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة مبابي

تعرض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي إلى إصابة خطيرة في التدريبات الصباحية للنادي الباريسي اليوم الاثنين، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية أن إصابة مبابي ( 23 عامًا) على مستوى الكاحل الأيمن إثر تدخل عنيف من أحد زملائه في التدريبات دون تسميته.

وقالت الإذاعة المرموقة أن إصابة مبابي قد تُغيّبه عن لقاء ريال مدريد غدًا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

لقاء الذهاب انتهى بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف بملعب “حديقة الأمراء” عندما سجّل مبابي هدفًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

m.abo.elwafa

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