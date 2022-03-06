المحليات

21 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1443 هـ       6 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19″، (21144) مخالفة، وذلك للمدة من 26/ 7/ 1443هـ حتى 2/ 8/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (6322) مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ (3176)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2901) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1804)، ومنطقة القصيم بـ (1554)، ومنطقة حائل بـ (1366)، ومنطقة الجوف بـ (1008)، ومنطقة جازان بـ (707)، ومنطقة الباحة بـ(658)، ومنطقة نجران بـ (466)، ومنطقة تبوك بـ (455)، ثم منطقة عسير بـ (398)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (329).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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