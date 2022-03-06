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وزير الصحة: الوعي الصحي أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1443 هـ       6 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رفع معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، الذين جعلوا صحة الإنسان أولا .

وقال معاليه : إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اليوم دليل واضح على النجاحات المتتالية التي يسجلها وطننا الغالي، والتي تجعلنا على مشارف انتهاء الجائحة بحول الله ” ، مشيراً إلى أن الوعي الصحي الذي يعيشه المجتمع أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة، وخاصة في رفع معدلات تحصين المجتمع لتصل نسبة التحصين لمن هم فوق 12 سنة إلى 99%.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تدخر أي جهد أو دعم لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ibrahim

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