هل يتفاوض برشلونة مع هالاند؟.. الرئيس لابورتا يجيب!

تحدث رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، في تصريحات صحفية حول مفاوضات البارسا المزعومة مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ونفى لابورتا وجود مفاوضات مع هالاند أو ممثليه في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن برشلونة سيتوجه مباشرة إلى إدارة دورتموند حال قرر التعاقد مع اللاعب.

وقال لابورتا في تصريحات بثتها إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أمسية اليوم الأحد: “لم نتفاوض مع اللاعب، إن رغبنا في ذلك سيكون مع النادي نفسه”.

تصريحات لابورتا جاءت ردًا على مزاعم حول اجتماع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مع هالاند الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نفاه لابورتا أيضًا.

وتتنافس نخبة أندية أوروبا للتعاقد مع النرويجي المتألق هالاند (21 عامًا) أحد أكبر هدّافي كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد.

وسجّل هالاند 80 هدفًا من 79 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ التحاقه بالنادي عام 2020، فضلًا عن تقديمه 21 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

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