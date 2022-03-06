نصف مليون طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في مدارس جدة

البلاد- ياسر بن يوسف

أدى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة، اليوم الأحد، أول اختباراتهم الحضورية، لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات الفنية والتنظيمية واحتياطات السلامة وتطبيق الاحترازات الصحية، ليؤدوا اختباراتهم بكل طمأنينة ويسر.

ووقف المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، صباح اليوم، على انطلاقة الاختبارات،مستهلًا جولته بزيارة لثانوية عمورية التابعة لمكتب التعليم بالصفا، بحضور مدير المكتب ، اطلع خلالها على سير أعمال الاختبارات وآلية أداء الطلاب لاختباراتهم، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني.

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس الشكر والتقدير لقيادات المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية فيها على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية الآمنة للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس.

وأضاف المسعودي أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين – بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانياً ، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق، مهيبًا في الوقت ذاته أولياء الأمور بالتكامل والتعاون مع المدرسة من أجل مصلحة الأبناء من خلال تكثيف متابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لاسيما في مرحلة الاختبارات.

وعلى صعيد متصل، قامت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية “بنات”، منال اللهيبي، بجولة ميدانية للوقوف والاطمئنان على انطلاقة الاختبارات الحضورية في مدارس البنات، من خلال زيارتها للثانوية 29 والابتدائية 16، اطلعت خلالها على سير الاختبارات وآلية أعمال اللجان وتطبيق الاحترازات الوقائية لتهيئة الأجواء الآمنة للطالبات، مثمنة جهود المدارس ومنسوباتها ومشيدة كذلك بحضور الطالبات المميز.

يذكر بأن مدارس جدة شهدت اليوم جولات ميدانية لمساعدي مدير عام تعليم جدة، والقيادات التعليمية بنين وبنات للإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات وذلك وفق الخطة الخاصة بها.