“موسم الرياض” يستقبل الزوار بطاقته الاستيعابية الكاملة

البلاد : متابعات

تستقبل مناطق موسم الرياض بدءًا من اليوم الأحد جميع الزوار بكامل طاقتها الاستيعابية، بعد أن كانت تستقبل أعدادًا محددة، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في جائحة كورونا العالمية خلال الفترة الماضية.

ويتاح لزوار موسم الرياض اليوم الاستغناء عن الكمامات في الأماكن المفتوحة بجميع فعاليات ومناطق الموسم، تماشيًا مع ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية من رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا داخل المملكة.

وفي مقاهي ومطاعم الموسم يعود التقارب بين العائلات والزوار، نظرًا لرفع إجراءات التباعد التي كانت تفصل بينهم لمسافات محددة، حفاظًا على سلامتهم من آثار الجائحة التي تضاءلت مخاطرها بسبب التقدم الذي حققته المملكة في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس داخل المجتمع.

ويأتي استقبال الموسم لزواره بكامل الطاقة الاستيعابية لمناطقه قبل أيام من بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني بالمملكة، مما يسهم في زيادة الإقبال على فعاليات الموسم، ومضاعفة الأنشطة الترفيهية في مناطقه التي تستقبل الشغوفين بالترفيه، والباحثين عن خياراته المتنوعة من داخل المملكة وخارجها.

ويشهد الموسم منذ انطلاقته في 20 أكتوبر الماضي حضورًا كثيفًا من محبي الترفيه بجميع أحداثه التي يصل مجملها إلى نحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلةً غنائيةً عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافةً إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحيةً عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم، و70 مقهًى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع الفئات العمرية.