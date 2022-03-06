مهرجان زيتون الجوف يستقطب الزوار

البلاد ـ عبد الهادي المالكي

استقبل مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الخامسة عشرة زواره لليوم الثاني بالعديد من الفعاليات التي تفي بحاجات الزوار من فئات أفراد المجتمع المتنوعة.

وأسهم توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس بفتح بوابات الدخول أمام الزوار بالمجان في جذب عدد كبير من الزوار لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع والتسوق فيما يقدمه المهرجان للجمهور.

وازدانت جنبات وساحات المهرجان بالزوار للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة ،أبرزها معرض الزيتون الذي يضم عددا من المعارض للمزارعين والشركات الذين يعرضون إنتاجهم المتعدد من مشتقات شجرة الزيتون المباركة، كزيت الزيتون، والمخللات بأنواعها، إضافة إلى العديد من المأكولات، والحرف اليدوية من هذه الشجرة المباركة.

وحظي بوليفارد الزيتون الذي يجمع عددا من معروضات الأزياء والعطورات ذات الماركات الوطنية بإعجاب زوار المهرجان لما يقدمه من منتجات تلبي ذائقة المتسوقين من خلال جودة المعروضات وتنوِّعها. كما شهد مسرح المهرجان حضورا لافتا لمرتاديه من خلال تقديم العروض الفنية والثقافية.