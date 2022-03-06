“مسام” ينتزع 1.086 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض : البلاد

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2022م، من انتزاع 1.086 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغمًا مضادًا للأفراد، و359 لغمًا مضادًا للدبابات، و683 ذخيرة غير متفجرة، و18 عبوة ناسفة.

واستطاع فريق “مسام” من نزع 119 ذخيرة غير متفجرة و86 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و77 لغمًا مضادًا للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب جرى نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و502 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوادي، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و3 عبوات ناسفة في مديرية حريب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و4 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع 10 ألغام مضادة للأفراد و 20 لغمًا مضادًا للدبابات و عبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان، ونزع 117 لغمًا مضادًا للدبابات و10 عبوات ناسفة في مديرية عسيلان.

وتمكن فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخاء، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 323 ألفًا و 875 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من خلال المشروع، ومساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.