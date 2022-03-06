صحة و عافية كيف يتغلب مرضى الحساسية على العواصف الترابية؟

يعاني أصحاب الحساسية ومرضى الجيوب الأنفية ، من أزمات تنفسية عديدة خلال التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الربيع ونهاية فصل الشتاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤذي بدورها الجهاز التنفسي لهؤلاء المرضى. فكيف يمكن التغلب على مواجهة الأتربة والغبار المصاحب لنشاط الرياح المصحوبة بالرمال؟ نصائح لمرضى الحساسية – ينصح بعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى وذلك لعدم التعرض للاتربة والغبار. – فى حالة الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة ونظارة الشمس للوقاية من الاتربة. – ينصح تغيير الملابس بعد العودة من الخارج . -ينصح مرضى الحساسية بالابتعاد عن الحيوانات الأليفة حيث ان وبر الحيوانات يزيد من الحساسية والالتهابات. – غسل أغطية السرير بشكل متكرر بالماء الساخن . – يجب الإكثار من تناول السوائل الدافئة وخصوصا الينسون والنعناع والزنجبيل وذلك لتعزيز صحة الجهاز التنفسى. – ينصح بزيارة الطبيب لوصف الأدوية المناسبة لحالتك ، كما ينصح بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة. -ابتعد عن تنظيف المنزل من الاتربة أو ارتداء ماسك أثناء التنظيف.