شاهد: هدف كامافينغا “الصاروخي” يشعل منصات التواصل

سجّل الفرنسي الشاب إدوارد, كامافينغا هدف صاروخي لصالح فريقه ريال مدريد أمام ريال سوسيداد السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

يلعب سوسيداد في ضيافة مدريد بملعب “سانتياغو برنابيو” وقد افتتح الزوّار التهديف من علامة الجزاء بالدقيقة 10، قبل أن يمنح هدف كامافينغا التعادل للملكي.

هدف كامافينغا البالغ 19 عامًا، جاء من على بُعد 28 مترًا بتصويبة صاروخية سكنت يسار شباك الحارس أليكس ريميرو في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول.

بهدف كامافينغا أصبح الفرنسي الموهوب ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء منذ 2003، بعد زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور عام 2019.

تداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي هدف كامافينغا على أوسع نطاق خاصة أنه يخوض أول لقاء أساسي في 2022، كما أنه الهدف الثاني له هذا الموسم.

شاهد هدف كامافينغا ضد ريال سوسيداد