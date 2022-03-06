الرياضة

شاهد: برشلونة يقلب الطاولة ويهزم إلتشي في الليغا

محمد ابو الوفاaccess_time3 / شعبان / 1443 هـ       6 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يفوز على إلتشي

حوّل برشلونة تأخره بهدف في ملعب إلتشي إلى انتصار بنتيجة 2-1 اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدّم إلتشي 1-0 عن طريق المهاجم الإسباني فيديل تشافيز في الدقيقة 40 إثر خطأ دفاعي من بيدري غونزاليس لاعب البارسا.

وعادل البديل الإسباني فيران توريس النتيجة في الدقيقة 60، فيما سجّل الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز قبل النهاية بـ6 دقائق من علامة الجزاء.

رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما يتصدر ريال مدريد اللائحة بواقع 63 نقطة، ويأتي إشبيلية في المركز الثاني (55 نقطة).

 

شاهد أهداف وملخص مباراة إلتشي وبرشلونة

 

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