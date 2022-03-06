شاهد: برشلونة يقلب الطاولة ويهزم إلتشي في الليغا

حوّل برشلونة تأخره بهدف في ملعب إلتشي إلى انتصار بنتيجة 2-1 اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدّم إلتشي 1-0 عن طريق المهاجم الإسباني فيديل تشافيز في الدقيقة 40 إثر خطأ دفاعي من بيدري غونزاليس لاعب البارسا.

وعادل البديل الإسباني فيران توريس النتيجة في الدقيقة 60، فيما سجّل الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز قبل النهاية بـ6 دقائق من علامة الجزاء.

رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما يتصدر ريال مدريد اللائحة بواقع 63 نقطة، ويأتي إشبيلية في المركز الثاني (55 نقطة).

شاهد أهداف وملخص مباراة إلتشي وبرشلونة