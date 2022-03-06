سعود بن نايف يُدشن مشروعات بمحافظة الجبيل بـ124 مليون ريال

الجبيل : البلاد

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، بتكلفة إجمالية بلغت 124 مليون ريال.

وتضمنت المشاريع المنفذة -التي بلغت تكلفتها 61 مليون ريال- تطوير البنية التحتية والطرق، بتنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة بحي الجوهرة وحي الخالدية، ومشاريع أنسنة المدن وتحسين وتجميل المداخل، وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي، وشملت الأعمال إنشاء ممشى السيف الشرقي بطول ١٢٠٠ وعرض ٢٣ مترا، وتنفيذ أعمال التشجير والمسطحات الخضراء مع تركيب أعمدة إنارة تجميلية وإنارة تجميلية للأشجار، إضافة إلى إنشاء حديقة بحي الخالدية بمساحة ٤٦٠٠٠ متر مربع، وعدد من الحدائق بحي الحمراء.

كما تضمنت إنشاء حديقة وممشى حي الحمراء بمساحة ٧٥٠٠٠ متر مربع، وتشتمل على ممشى بطول ١٧٠٠ متر وملاعب ومسطحات خضراء وألعاب للأطفال وألعاب قوى، وأعمدة إنارة تجميلية، وإنشاء حديقة وممرات مشاة بمخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد البصري حيث تم تنفيذ مشروع تحسين طريق الملك عبدالعزيز وهو المدخل الرئيس لمدينة الجبيل، وتطوير وتحسين دوار الحمراء الذي سيسهم في تحسين الحركة المرورية وزيادة معدل الأمان لسكان المحافظة وزائريها، وتم تطوير وتحسين تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق الدمام الجبيل السريع، وشمل المشروع تنفيذ أعمال أرصفة وتكسية حجرية وأعمال زراعية وتشجير وأعمال إنارة ديكورية للأشجار والمسطحات الخضراء.

فيما تعتزم بلدية محافظة الجبيل تنفيذ عدد من المشروعات حالياً بتكلفة إجمالية بلغت ٦٣ مليون ريال، منها مشروع استكمال تطوير وتأهيل شوارع الجبيل، إضافة إلى عدد من مشاريع الردم والتسوية والسفلتة بمخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل .

وتأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز معايير الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة الجبيل.