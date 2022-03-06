المرأه صحة و عافية

تحضيرات رمضان.. طريقة عمل كبيبة اللحم

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1443 هـ       6 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الكبيبة أو الكبة من الوصفات الشامية الحاضرة بقوة في مائدة رمضان ويمكن تحضيرها بمدة وحفظها لحين الإستخدام

المقادير اللازمة

للعجين
كيلو برغل ناعم
نصف كيلو لحم مفروم ناعم
ملح وفلفل وبهارات وكزبرة جافة وكمون
بصل مفروم
ثوم اختياري
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

لحشو اللحم المفروم
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
ملح وفلفل وبهارات وقرفة
صنوبر اختياري

طريقة العمل

ينقع البرغل في ماء مغلي ويغطي حتي ينضج ويتضاعف حجمه
يصفي باليد جيداً من أي ماء
توضع جميع مقادير العجين في الكبة وتطحن حتي نحصل علي خليط ناعم متجانس
يترك بالثلاجة قليلاً

اللحم

يشوح البصل علي النار
يضاف له باقي المقادير ويقلب حتي تمام النضج
تترك لتبرد الحشوة تماماً

تحضير الكبة

ناخد كمية من العجين مقدار 30 جرام لكل حبة او حسب الرغبة
نقوم بعمل تجويف داخل كل عجينة
تحشي بملعقة صغيرة من حشوة اللحم وتغلق جيداً
ترص حبات الكبيبة متباعدة في صينية بها ورق زبدة
ترص في الفريزر حتي تتماسك قليلاً
ثم توضع في علبة أو أكياس فريزر وتحفظ لحين الاستخدام
قبل القلي
تخرج وتترك لتبرد تماما وتصبح بدرجة حرارة الغرفة
ثم تقلي في الزيت وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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