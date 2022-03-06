تحضيرات رمضان.. طريقة عمل كبيبة اللحم

الكبيبة أو الكبة من الوصفات الشامية الحاضرة بقوة في مائدة رمضان ويمكن تحضيرها بمدة وحفظها لحين الإستخدام

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو برغل ناعم

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

ملح وفلفل وبهارات وكزبرة جافة وكمون

بصل مفروم

ثوم اختياري

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

لحشو اللحم المفروم

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

ملح وفلفل وبهارات وقرفة

صنوبر اختياري

طريقة العمل

ينقع البرغل في ماء مغلي ويغطي حتي ينضج ويتضاعف حجمه

يصفي باليد جيداً من أي ماء

توضع جميع مقادير العجين في الكبة وتطحن حتي نحصل علي خليط ناعم متجانس

يترك بالثلاجة قليلاً

اللحم

يشوح البصل علي النار

يضاف له باقي المقادير ويقلب حتي تمام النضج

تترك لتبرد الحشوة تماماً

تحضير الكبة

ناخد كمية من العجين مقدار 30 جرام لكل حبة او حسب الرغبة

نقوم بعمل تجويف داخل كل عجينة

تحشي بملعقة صغيرة من حشوة اللحم وتغلق جيداً

ترص حبات الكبيبة متباعدة في صينية بها ورق زبدة

ترص في الفريزر حتي تتماسك قليلاً

ثم توضع في علبة أو أكياس فريزر وتحفظ لحين الاستخدام

قبل القلي

تخرج وتترك لتبرد تماما وتصبح بدرجة حرارة الغرفة

ثم تقلي في الزيت وتقدم