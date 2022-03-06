الرياض : البلاد

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية الهادفة إلى تنمية منظومة وخدمات الإنترنت في المملكة، وتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على اعتماد وكيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق السادس من شهر مارس 2022.

وتسعى الهيئة من خلال إتاحة المجال للوكلاء من القطاع الخاص المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على “وكيل تسجيل معتمد” إلى استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص: www.nic.sa ، مشيرة إلى أن مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن اعتماد خمسة وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وهم: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC ،وشركة نور إنترنت، وشركة شبكة صحارى المحدودة، و شركة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات.