المملكة تشارك في افتتاح أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بجنيف

البلاد : متابعات

شارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 وحتى 9 مارس 2022م بمدينة جنيف في سويسرا، وذلك برئاسة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي –خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية- أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي؛ فمنذ انطلاق رؤية 2030 قبل خمس سنوات حققت قفزات نوعيه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.

وبيّن حرص المملكة على دعم تحقيق أهداف قطاع التقييس، لتعزيز آليات تطوير المعايير الدولية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارع، مضيفًا بأن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م وفي مجلسه في عام 1965م، وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية؛ لدعم أنشطته، والمشاركة في محافله المختلفة، مؤكدا على أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته للمستجدات والمتغيرات.

يشار إلى أن الاجتماع الدوري للجمعية ينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجه العام لقطاع تقييس الاتصالات وبناء سياساته العامة وتشكيل لجان الدراسات والموافقة على برنامج عمله للأربع سنوات المقبلة، فيما تترأس المملكة المجموعة العربية لتقييس الاتصالات كما تسهم بدورها في أعمال الجمعية عبر ترؤسها العديد من لجان الدراسات بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الاتصالات. ​