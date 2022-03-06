الرياضة الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية 100٪

جدة- البلاد

بعد إعلان وزارة الداخلية، عن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من أمس (السبت). وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة: أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، فإن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة بكامل طاقتها الاستيعابية.