الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق برنامج “تحدي الواقع المعزز في التعليم”

البلاد : متابعات

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلةً بمركز الابتكار في التعليم الإلكتروني برنامج “تحدي الواقع المعزز في التعليم”، انطلاقًا من ريادتها كمزود لأحدث تقنيات التعليم في المملكة وتماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف هذا البرنامج النوعي والفريد إلى تحفيز الابتكار في مجال الواقع المعزز للخروج بتطبيقات ابتكارية تعزز تجربة التعلم، حيث أن تقنيات الواقع المعزز تعد عنصرًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد التكنولوجي، كما تلعب دورًا مهمًا في إضافة قيمة ثرية تفاعلية خلال التعليم في أي مجال علمي أو تطبيقي.

ويستقطب البرنامج المبتكرين والمحترفين المهتمين في تطوير تطبيقات الواقع المعزز، ويتألف من عدة مراحل تشمل ورش عمل افتراضية يطّلع خلالها المشاركون على أساسيات التطوير بمحرك يونيتي وأساسيات الأنيميشن والواقع المعزز، حيث يقوم المشاركون بتنفيذ مشاريع تطبيقية والإجابة على تكليفات عن المحتوى المقدم، ومن ثم يتم ترشيح مجموعة من المشاركين للاستمرار بالبرنامج للحصول على تدريب عملي بمقر الجامعة للاستعداد للتحدي الذي سيتم تنفيذه حضوريًا بإشراف مختصين وخبراء في الحوسبة المكانية وتقنيات الواقع المعزز، ليتم تقييم المشاركين للفوز بجوائز مجموعها عشرون ألف ريال مقدمة من الجامعة.

يذكر أن تقنيات الواقع المعزز هي من أهم ركائز اقتصاد المستقبل ومن أحدث طرق التعلم وعرض المعلومات بشكل تفاعلي، حيث يعرّف المختصون الواقع المعزز بإسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية عن طريق تطبيقات مطورة تقوم بالربط التقني بين أجهزة الواقع المعزز وواقع المستخدم الحقيقي.

ودعت الجامعة المهتمين بالاشتراك أو معرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة الرابط التالي: tinyurl.com/AR-Challenge، علمًا أن التسجيل سيكون متاحًا حتى نهاية يوم الخميس 10 مارس 2022م.