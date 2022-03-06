اعتبارا من اليوم.. إتاحة حجز أداء العمرة في رمضان عبر “اعتمرنا” و”توكلنا”

مكة المكرمة : البلاد

أتاحت وزارة الحج والعمرة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة أثناء شهر رمضان، عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك حرصا من الوزارة على تسهيل الفرصة للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر المبارك.

ودعت الوزارة جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى إلغاء التصريح في حال رغب المعتمر في تغيير الموعد وإعادة الحجز حسب الوقت المرغوب فيه.

ونوهت أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة؛ ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات ستتضح عند تقديم الطلب في “اعتمرنا” و “توكلنا”، وذلك بحسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.