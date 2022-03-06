أمير الشرقية يُدشن ويُطلق مشاريع وقفية بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل

الجبيل : البلاد

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الجبيل اليوم، مشاريع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، بتكلفة إجمالية بلغت 85.5 مليون ريال، بحضور عدد من المسؤولين.

ونوه سموه باكتمال بناء المرحلة الأولى لمشروع وقف منار القرآن الكريم بتكلفة بلغت 35 مليون ريال، داعياً الله تعالى أن يتقبل من المساهمين من الشركات والتجار والداعمين والأفراد مشاركتهم والتي ستعود بالنفع على أعمال الجمعية ورعايتها لأبناء وفتيات الوطن وحفظهم في بيئة قرآنية.

من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خالد الجبر بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعية ومشاريعها الخيرية ومنها تدشين مشروع وقف القرآن الذي يؤكد حرص سموه على خدمة كتاب الله الكريم، ويُعطي تقديراً ووفاءً للمتبرعين عموماً.

يُذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية دشَّن اكتمال المرحلة الأولى من مشاريع وقف منار القرآن الكريم بقيمة 35.5 مليون ريال إجمالاً، وتشتمل على المجمع القرآني بالجبيل الصناعية ومدرسة نورة بنت فرحان الجلاسي-رحمها الله- بحي الواحة بالجبيل البلد، حيث تبلغ مساحة أرض المجمع القرآني 5238 متراً مربعاً بتكلفة 32 مليون ريال، ويبلغ عدد المستفيدات 5000 طالبة، أما مشروع مدرسة نورة الجلاسي( رحمها الله) فتبلغ مساحتها 684 متراً مربعاً، بتكلفة 3.5 ملايين ريال، ويستفيد منها 1000 طالبة.

كما أطلق سموه المرحلة الثانية والثالثة من مشروع وقف منار القرآن بالجبيل البلد بقيمة 50 مليون ريال إجمالاً، حيث تتضمن المرحلة الثانية مشروع مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم للفترة الصباحية والمسائية وروضة وحضانة أطفال وقاعات متعددة الأغراض؛ على أرض مساحتها 6500 متر مربع بحي الحمراء بتكلفة 20 مليون ريال، ويستفيد منها 3000 طالبة ودارسة.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة من مشروع وقف منار القرآن الكريم بحي الخالدية بالجبيل البلد مشروع مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم للفترة الصباحية والمسائية وروضة وحضانة أطفال وقاعات متعددة الأغراض على أرض مساحتها 8435 متراً مربعاً بتكلفة 30 مليون ريال، ويستفيد منها 5000 طالبة ودارسة.