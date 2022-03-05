7 مكونات لجعل الشعر أكثر كثافة

يُعد تساقط الشعر وخفته مشكلة شائعة جدًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن تحدث في أي موسم.

يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى ترقق الشعر – الإجهاد ، والمشاكل الهرمونية ، والخيارات الغذائية الخاطئة ، وسوء التغذية ، واستخدام منتجات العناية بالشعر الخاطئة ، والمرض ، والأدوية.

بدلاً من إنفاق مبلغ ضخم من المال على زيوت وعلاجات الشعر باهظة الثمن ، استفد من هذه المنتجات اليومية لجعل الشعر أكثر كثافة وأكثر لمعانًا وصحة.

1. البيض:

غني بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية ، والبيض يقوي الشعر ، ويضيف لمعانًا وبريقًا في نفس الوقت.

2. زيت الزيتون:

يعتبر التدليك بالزيت الساخن طريقة أخرى سهلة للحصول على شعر كثيف وكثيف.

يمكن تدليك زيوت الشعر الغنية بالمغذيات مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند مباشرة على فروة الرأس لتغذية الشعر وتعزيز نمو الشعر.

يجب تسخين الزيت والتأكد من أنه دافئ قليلًا أثناء تدليك فروة الرأس.

اغسليه بعد ساعتين أو اتركيه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

3. البصل:

يمكن أن يساعد دهن عصير البصل بشكل كبير على محاربة ترقق الشعر.

استخرج بعض عصير البصل واخلطه مع زيت جوز الهند واللبن.

ضعي هذا الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة.

يغسل بالماء الفاتر بعد فترة. هذا علاج رخيص مع العديد من الفوائد.

فهو لا ينمي الشعر الكثيف والكثيف فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحصول على شعر لامع وناعم.

4. البطاطس:

تحتوي البطاطس على فيتامين ب ، أ ، ج وهو صحي للغاية للشعر.

استخرج بعض عصير البطاطس وضعيه على فروة الرأس.

يغسل بالماء الفاتر. استخدم الشامبو والبلسم للحصول على أفضل النتائج.

اختر هذا العلاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

5. بذور الكتان:

بذور الكتان مكون ممتاز يمكن أن يوفر كمية جيدة من العناصر الغذائية للشعر.

تحتاج إلى نقع بعض البذور في 1/3 كوب مملوء بالماء وتركها طوال الليل.

الآن ، اجمع بذور الكتان واغليها في الماء حتى تتحول إلى قوام يشبه الهلام.

دع الجل يبرد.

يوضع على فروة الرأس ويغسل بالماء بعد ساعتين.

6. زيت الخروع:

من الرموش إلى الحواجب ، هذا الزيت يحفز نمو الشعر في كل مكان!

اخلطي كميات متساوية من زيت جوز الهند مع زيت الخروع ، ودفئيه قليلاً ، وضعيه على فروة الرأس ، ودلكي جيداً

اتركيه لمدة ساعة أو بين عشية وضحاها للحصول على أفضل النتائج.

7. ماء الأرز:

يحتوي ماء الأرز على إينوزيتول ، وهو كربوهيدرات يمكنها إصلاح الشعر التالف.

يمكن أن يقوي الجذور ويجعلها ناعمة وحريرية. كما أنه يتحكم في تساقط الشعر إلى حد ما.