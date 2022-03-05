صحة و عافية نصائح لصيام آمن لمريض السكري في شهر رمضان!

اقترب شهر رمضان المبارك، لذا يضع الأطباء بعض النصائح لمريض السكري حتى يكون صيامه آمن بالنسبة للحالة المرضية له دون وقوع أي مشاكل قد تسبب انخفاض او ارتفاع في معدل سكر الدم. في البداية ينصح الأطباء انه لابد من تأخير وجبة السحور قدر الامكان حتى لا تطول فترة الصيام ، عند تناول وجبة الافطار، يفضل كسر الصيام بالسلطة وبعد 10 دقائق يستكمل تناول الطعام، ويستحب أن تكون النشويات في النهاية بعد الخضروات والبروتين، وذلك يعود إلى أن الاشارات العصبية الخاصة بالاشباع تصل بعد ثلث ساعة من تناول الوجبة. يفضل دائما تناول الفواكه الطبيعية عن الحلويات، كما أنه يجب على مريض السكري قياس نسبة السكر في الدم خلال ساعات الصيام وذلك في الصباح عند الاستيقاظ ومرة ثانية في العصر وقبل المغرب، لأن في حالة ارتفاع السكر أو هبوطه يجب على مريض السكري الافطار فورا، اذا كان أكثر من 300 أو أقل من 70 ، و في حالة ارتفاع السكري يجب على المريض أن يتناول قدر كافي من الماء حوالي 2 إلى 3 لتر من الافطار حتى السحور للحفاظ على رطوبة خلايا الجسم، وسيولة الدم . وينصح الأطباء أيضا بتناول الفواكه المجففة مثل القرصية والمشمشية فهى مناسبة جدا لمريض السكري، أما بالنسبة للتمر فلا يجب تناول أكثر من 3 تمرات ، أما المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والكركديه أو السوبيا فيقع تأثيرها على حسب محتواها من السكر ، فإذا كانت خالية من السكر فليس لها أى ضرر على المريض .