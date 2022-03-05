طريقة عمل حلي المانجو البارد بكريمة المانجو

لمحبي المانجو والحلويات الباردة وصفة مميزة وسهلة وغنية بنكهة المانجو

المقادير اللازمة

2 كوب بسكويت

100 جرام زبدة مذوبة

2 ملعقة كبيرة قشطة

كوب كريمة خفق

300 جرام جبن كريمي

نصف كوب عصير مانجو

باكيت جيلي بنكهة المانجو

كوب ماء مغلي

ربع كوب سكر بودرة

مانجو مقطع طازج أو مجمد حسب المتوفر

طريقة العمل

يفرم البسكويت مع الزبدة

يفرد في طبق بايركس او اطباق صغيرة

تخفق الكريمة والسكر البودرة معاً

يقلب الجيلي مع الماء المغلي ويترك يبرد

يضاف للجبن الكريمي مع القشطة ويخفق حتي يصبح ناعم

يضاف لهم الكريمة وتقلب جيداً

ترص طبقة الجبنة فوق طبقة البسكويت

توضع بالثلاجة تتماسك تماماً

توضع طبقة المانجو قبل التقديم ويقدم الحلي بارد