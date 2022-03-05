طريقة عمل حلي المانجو البارد بكريمة المانجو

لمحبي المانجو والحلويات الباردة وصفة مميزة وسهلة وغنية بنكهة المانجو
المقادير اللازمة
2 كوب بسكويت
100 جرام زبدة مذوبة
2 ملعقة كبيرة قشطة
كوب كريمة خفق
300 جرام جبن كريمي
نصف كوب عصير مانجو
باكيت جيلي بنكهة المانجو
كوب ماء مغلي
ربع كوب سكر بودرة
مانجو مقطع طازج أو مجمد حسب المتوفر
طريقة العمل
يفرم البسكويت مع الزبدة
يفرد في طبق بايركس او اطباق صغيرة
تخفق الكريمة والسكر البودرة معاً
يقلب الجيلي مع الماء المغلي ويترك يبرد
يضاف للجبن الكريمي مع القشطة ويخفق حتي يصبح ناعم
يضاف لهم الكريمة وتقلب جيداً
ترص طبقة الجبنة فوق طبقة البسكويت
توضع بالثلاجة تتماسك تماماً
توضع طبقة المانجو قبل التقديم ويقدم الحلي بارد