المرأه القناع السحري لبشرة ساحرة وبراقة من أول مرة!

يعتبر إسمرار البشرة نتيجة أشعة الشمس أو الندبات نتيجة الحبوب من المشاكل التي تزعج كل سيدة، لذا جئنا لكِ بوصفة الجبن المثلثات لتفتيح البشرة بشكل فوري، والتس ستجعل بشرتك براقة و أكثر جاذبيةوسحرا من المرة الأولى. المكونات 1/ قطعة واحدة من جبن المثلثات. 2/ ملعقة كبيرة من حليب البودرة . 3/ ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين. اخلطي هذه المكونات جيدا ثم طبيقيها على وجهك لفترة لا تقل عن 25 دقيقة ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ، ويمكنك غلق المسام بعدها عن طريق تمرير مكعب من الثلج على وجهكن أو استخدام ماء الورد