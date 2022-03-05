المرأه

القناع السحري لبشرة ساحرة وبراقة من أول مرة!

فرناس حفظيaccess_time2 / شعبان / 1443 هـ       5 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر إسمرار البشرة نتيجة أشعة الشمس أو الندبات نتيجة الحبوب من المشاكل التي تزعج كل سيدة، لذا جئنا لكِ بوصفة الجبن المثلثات لتفتيح البشرة بشكل فوري، والتس ستجعل بشرتك براقة و أكثر جاذبيةوسحرا من المرة الأولى.

المكونات

1/ قطعة واحدة من جبن المثلثات.

2/ ملعقة  كبيرة من حليب البودرة .

3/ ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

اخلطي هذه المكونات جيدا ثم طبيقيها على وجهك لفترة لا تقل عن 25 دقيقة ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ، ويمكنك غلق المسام بعدها عن طريق تمرير مكعب من الثلج على وجهكن أو استخدام ماء الورد

vernas hefzy

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