الرياضة الدوسري يغيب عن الكلاسيكو.. والبريك انتظار

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر مقربة من نادي الهلال لـ” البلاد”، أن ناصر الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيغيب في الكلاسيكو المنتظر أمام فريق الاتحاد الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. غياب الدوسري يعود لسبب عدم اكتمال جاهزيته؛ حيث يُعاني ناصر الدوسري من إصابة في عضلة الفخذ أبعدته عن “الأزرق” خلال الفترة الماضية. من جهه أخرى، سيخضع اللاعب محمد البريك إلى اختبارات لياقية لتحديد مدى جاهزيته للكلاسيكو، وكان البريك يعاني من إصابة في عضلة الساق “السمانة” غيبته عن مواجهتي الحزم والنصر.