اعراض حساسية الأطفال من الطعام

لا يشكل نوع الطعام أو الترتيب الذي يتم تقديم الطعام به مصدر قلق كبير ، طالما أن الأطعمة التي تقدمها صحية ومتوازنة للطفل.

في كل مرة تقدم فيها طعامًا جديدًا ، يجب أن تنتظر من ثلاثة إلى خمسة أيام قبل إضافة عنصر جديد آخر إلى القائمة.

لا تلغي الأطعمة الأخرى التي يتناولها طفلك خلال تلك الفترة ؛ أنت تعرف بالفعل أنها آمنة لأن الطفل لم يكن لديه أي ردود فعل غذائية حتى الآن.

فقط لا تضيف أي شيء آخر جديد.

مع أي طعام جديد ، سترغب في أن تكون على اطلاع على أي تفاعلات حساسية.

يوجد أكثر من 160 نوعًا من الأطعمة المسببة للحساسية.

قد تكون بعض الأطعمة مسببة للحساسية أكثر من غيرها.