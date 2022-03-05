اعراض حساسية الأطفال من الطعام

لا يشكل نوع الطعام أو الترتيب الذي يتم تقديم الطعام به مصدر قلق كبير ، طالما أن الأطعمة التي تقدمها صحية ومتوازنة للطفل.
في كل مرة تقدم فيها طعامًا جديدًا ، يجب أن تنتظر من ثلاثة إلى خمسة أيام قبل إضافة عنصر جديد آخر إلى القائمة.
لا تلغي الأطعمة الأخرى التي يتناولها طفلك خلال تلك الفترة ؛ أنت تعرف بالفعل أنها آمنة لأن الطفل لم يكن لديه أي ردود فعل غذائية حتى الآن.
فقط لا تضيف أي شيء آخر جديد.
مع أي طعام جديد ، سترغب في أن تكون على اطلاع على أي تفاعلات حساسية.
يوجد أكثر من 160 نوعًا من الأطعمة المسببة للحساسية.
قد تكون بعض الأطعمة مسببة للحساسية أكثر من غيرها.
من المعروف أن الأطعمة والمجموعات الغذائية الثمانية التالية
من المحتمل أن تسبب مشاكل مع تفاعلات الحساسية بنسبة تصل إلى 90٪ من الوقت.
حليب بقر
بيض
الفول السوداني
المكسرات (مثل الجوز أو اللوز)
سمك
المحار
الصويا
قمح
تقول إرشادات التغذية الجديدة لطب الأطفال أنه لا بأس من إدخال هذه الأطعمة المسببة للحساسية عندما يكون طفلك مستعدًا لتناول الأطعمة الصلبة.
لا يوجد دليل على أن الانتظار حتى يكبر الطفل يقي من حساسية الطعام.
إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من رد فعل تحسسي تجاه طعام ما ، مثل الإسهال أو الطفح الجلدي أو القيء ، فتحدث مع طبيب طفلك حول أفضل الخيارات للنظام الغذائي.
في غضون بضعة أشهر من بدء الأطعمة الصلبة ، يجب أن يشتمل النظام الغذائي اليومي لطفلك على مجموعة متنوعة من الأطعمة
مثل حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي أو كليهما ؛ اللحوم. حبوب؛ خضروات؛ الفاكهة؛ بيض؛ والسمك.
أعراض حساسية الطعام التي يجب مراقبتها في طفلك
تظهر أعراض حساسية الطعام عادةً بعد وقت قصير جدًا من تناول الطعام – في غضون بضع دقائق إلى ساعتين.
إذا كنت تقدم طعامًا جديدًا لطفلك ، فاحذر من هذه الأعراض:
خلايا أو كدمات
احمرار الجلد أو الطفح الجلدي
انتفاخ الوجه أو اللسان أو الشفتين
القيء و / أو الإسهال
السعال أو الصفير
صعوبة في التنفس
فقدان الوعي