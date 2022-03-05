اتفاقية بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة تبوك

تبوك : البلاد

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي ، ومعالي رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ، بمقر الجامعة في تبوك اتفاقية بين الهيئة ممثلة في المركز الوطني للقياس والجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين المركز والجامعة في تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات الجامعة، وقياس مخرجات التعليم، واختبارات التسريع الأكاديمي والقدرة المعرفية ومقاييس مهارات الخريجين، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج، وتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد.

كما تتضمن الاتفاقية تحديد مسار التقدم في أداء طلاب وخريجي الجامعة عبر السنوات، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج طلاب وخريجي الجامعة على الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس.

وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

ويعد المركز الوطني للقياس التابع للهيئة المرجع الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، ويقوم بموائمة و تطبيق الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة.