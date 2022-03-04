صحة و عافية 3 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم!

كشفت العديد من الدراسات أن النمط الغذائي السليم قد يؤثر بشكل إيجابي على مرضى ضغط الدم المرتفع ، فهناك 3 أطعمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم : 1/ الجوز احتواءه على مضادات الأكسدة والدهون الصحية يجعله مفيد لصحة الجسم، كما أن تناول حفنة صغيرة منه قبل النوم بساعتين قد يساعد في النوم بسهولة أكبر ، ومن ثم فإن النوم يعمل على خفض الضغط ، ويساعد أيضا الجوز على إدارة ضغط الدم. 2/ الزبادي وجد فريق من العلماء في جامعة أستراليا أن جرعة يومية من الزبادي يمكن أن تساعد في خفض الدم. 3/ شاي الأعشاب أظهرت الدراسات أنه يستخدم أيضا لعلاج الهستريا والكوابيس والأرق ومشاكل النوم الأخرى، كما وجدت التجارب السريرية سابقا أن شاي الكركديه ، يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.