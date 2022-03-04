هلال شعبان يزين السماء .. اليوم

جدة : البلاد

يرصد هلال القمر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 04 مارس والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي وهي فرصة للتصوير.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وقال: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأشار أبو زاهره إلى أنه وبشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.