“نزاهة”: إيقاف 143 متهماً في جرائم رشوة وتزوير خلال شهر واحد

البلاد : متابعات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، عن مباشرتها التحقيق في 544 قضية، خلال شهر رجب 1443هـ، بحسب بيان للهيئة.

وبحسب البيان؛ فإن الهيئة أجريت 5072 جولة رقابية خلال الشهر، وأجرت تحقيقا في 544 قضية، وأوقفت 143 شخصا، بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وحول الجهات التي شملتها التحقيقات، أوضحت الهيئة أنها تمثلت في وزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

تمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير.