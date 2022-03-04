المحليات

مسؤولون وأعيان يواسون أسرة الجهني في فقيدهم مقبول

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1443 هـ       4 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة الجهني العزاء، في فقيدهم مقبول بن فرج الجهني – رحمه الله، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي بعد تعرضه لحادث مروري على طريق تبوك.

والفقيد مقبول الجهني أحد منسوبي وزراة الداخلية قبل إحالته للتقاعد، اضافة إلى نشاطه الاعلامي بالعديد من الصحف حيث كان ضمن كتاب صحيفة البلاد.

والفقيد والد كل من: العميد خالد والعميد طارق والعقيد محمد.

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وقد توافد عدد من المسؤولين ومنسوبوا وزارة الداخلية، والإعلاميين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد التعازي في منزل الأسرة بحي النهضة بجدة، شارع الامير سلطان خلف قرية شاكر، علماً السبت آخر أيام العزاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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