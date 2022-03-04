طريقة عمل حلي الشامواه البارد بطبقة حشو التشيز كيك وكريمة الشوكولاتة

لمحبي الحلويات الباردة حلي رائع يجمع بين حلي الشامواه مع طبقة من حشو التشيز كيك وكريمة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

القاعدة

كيكة اسفنجية بالفانيليا أو بسكويت شاي

100 جرام زبدة في حال استخدام بسكويت

70 ملل حليب مكثف محلي في حال استخدام كيك

في حال استخدام كيك يتم استبعاد الزبدة من الوصفة

في حال استخدام بسكويت في الوصفة يتم استبعاد الحليب المكثف المحلي من الوصفة

لحشو التشيز كيك

كوب كريمة خفق

300 جرام جبن كريمي

عبوة قشطة

نصف كوب سكر بودرة

لطبقة كريمة الشوكولاتة

300 جرام شوكولاتة مقطعة

200 ملل كريمة حلويات

ملعقة كبيرة قشطة

مكعب زبدة

لطبقة الشامواه

باكيت كريم كراميل

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة قشطة

للوجه

كاكاو

طريقة العمل

القاعدة

يطحن البسكويت مع الزبدة

او يفرم الكيك باليد ويعجن مع الحليب المكثف المحلي حال استخدام كيك

يفرد في بايركس البسكويت أو الكيك

يترك بالثلاجة يتماسك

طبقة التشيز كيك

تخفق الكريمة مع السكر حتي تصبح كثيفة

يضاف لها القشطة والجبن الكريمي وتخفق حتي نحصل علي خليط متماسك

يوضع طبقة التشيز كيك فوق طبقة البسكويت او الكيك وتترك بالثلاجة مرة اخري لتتماسك

طبقة كريمة الشوكولاتة

تسخن الكريمة علي النار

ترفع بعد ان تسخن ويضاف لها الشوكولاتة والقشطة والزبدة وتقلب حتي تذوب تماماً

تترك لتبرد تماماً

ثم توضع برفق اعلي طبقة التشيز كيك

تترك بالثلاجة لتتماسك

طبقة الشامواه

يسخن الحليب علي النار

يضاف له خليط الكريم كراميل ويقلب

يقلب حتي يثخن

ثم يرفع من علي النار

يضاف له القشطة ويقلب

نضع برفق طبقة الشامواه فوق طبقة كريمة الشوكولاتة

التقديم

يترك ليبرد الحلي بالثلاجة تماماً

ثم يخرج ويرش بالكاكاو قبل التقديم