طريقة عمل حلي البسكويت البارد بالكاسترد

لمحبي الحلويات الباردة وصفة حلي سهل وسريع ممكن تحضرها في دقائق

المقادير اللازمة

2 باكيت بسكويت شاي

4 صفار بيض

2 كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

صوص شوكولاتة

طريقة العمل

يخفق صفار البيض مع الفانيليا والسكر

يغلي الحليب علي النار حتي يسخن

يضاف جزء منه علي البيض ويخفق سريعاً

يصفي مزيج البيض فوق الحليب مع استمرار التقليب

يرفع علي النار مرة اخري حتي نحصل علي كاسترد كثيف

يرفع ويغطي الوجه جيدا ويترك ليبرد

نحضر بايركس

نضع به طبقة من البسكويت

ثم طبقة من الكاسترد

تكرر العملية حتي انتهاء الكمية

يغطي الوجه بصوص الشوكولاتة ويترك بالثلاجة حتي يتماسك ويبرد تماماً

يقدم الحلي بارد