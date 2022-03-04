المرأه صحة و عافية

طريقة عمل اسبريسو أوريو كيك

نيفين عباسaccess_time1 / شعبان / 1443 هـ       4 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي القهوة والاوريو وصفة غنية بنكهة القهوة والبسكويت

المقادير اللازمة

2 حبة بيض
نصف كوب بسكويت اوريور مطحون ناعم
كوب الا ربع دقيق
ربع كوب زيت
نصف كوب حليب
نصف كوب سكر
نصف كوب كاكاو
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة اسبريسو
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
صوص شوكولاتة للتقديم

طريقة العمل

يخفق البيض والسكر والفانيليا حتي يتضاعف حجمه
يضاف له مع استمرار الخفق الحليب والزيت
يقلب الدقيق والكاكاو والاسبريسو والبيكينج بودر والبسكويت معاً
ثم يضاف الخليط للبيض ويقلب
يوضع في قالب تارت ويخبز في الفرن علي حرارة 160 لمدة 15 دقيقة او حتي ينضج الكيك
يخرج ويقلب
ثم يزين بصوص الشوكولاتة بعد ان يهدأ
ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *