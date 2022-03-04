طريقة عمل اسبريسو أوريو كيك

لمحبي القهوة والاوريو وصفة غنية بنكهة القهوة والبسكويت

المقادير اللازمة

2 حبة بيض

نصف كوب بسكويت اوريور مطحون ناعم

كوب الا ربع دقيق

ربع كوب زيت

نصف كوب حليب

نصف كوب سكر

نصف كوب كاكاو

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة اسبريسو

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

صوص شوكولاتة للتقديم

طريقة العمل

يخفق البيض والسكر والفانيليا حتي يتضاعف حجمه

يضاف له مع استمرار الخفق الحليب والزيت

يقلب الدقيق والكاكاو والاسبريسو والبيكينج بودر والبسكويت معاً

ثم يضاف الخليط للبيض ويقلب

يوضع في قالب تارت ويخبز في الفرن علي حرارة 160 لمدة 15 دقيقة او حتي ينضج الكيك

يخرج ويقلب

ثم يزين بصوص الشوكولاتة بعد ان يهدأ

ويقدم