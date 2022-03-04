الرياضة

برشلونة يحسم 3 صفقات مجانية في الصيف

محمد ابو الوفاaccess_time1 / شعبان / 1443 هـ       4 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
صفقات ميركاتو برشلونة

ذكرت يومية “SPORT” الإسبانية اليوم الجمعة في تقرير لها، أن إدرة نادي برشلونة حسمت 3 صفقات في ميركاتو الصيف المقبل 2022 بشكل مجاني.

وأتم برشلونة الاتفاق مع الإيفواري فرانك كيسي من ميلان والمغربي نصير مزراوي من أياكس، وسيجدد عقد لاعبه البرازيلي داني الفيس لموسم واحد.

بالإضافة إلى الصفقات المذكورة ، فإن ميركاتو برشلونة الصيفي سيشهد استقبال الموهبة بابلو توري (18 عامًا) من نادي راسينغ سانتاندير الإسباني.

وتفوق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق التعاقد مع بابلو الملقب بـ “بيدري الجديد” مقابل 10 ملايين يورو وراتب 6 ملايين سنويًا.

m.abo.elwafa

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