انضمام الاسترالي هاكان كمسؤول عن تقنية الفديو المساعد في دائرة الحكام

الرياض – هاني البشر

انضم الأسترالي هاكان أناز إلى دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم كمسؤولًا خاصًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لحكام دوري يلو للمحترفين.

ويحظى أناز بخبرة تحكيمية سواء من خلال مسيرته كحكم مساعد أو في مجال تدريب الحكام، حيث شارك كحكم مساعد في دورة الألعاب الأولمبية 2012، وكأس العالم 2014، بالإضافة للمشاركة في كأس آسيا 2011.

وعلى المستوى التدريبي يعد الأسترالي هاكان أناز مدربًا معتمدًا للحكام لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، كما تم اعتماده مدربًا لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)وهو واحد من 4 خبراء في الاتحاد الآسيوي المعتمدين كمدربين لتقنية الـ VAR، بجانب خبراته في المشاركة بالعديد من بطولات الاتحاد الآسيوي كمقيم للحكام.

ويعمل أناز مدربًا رئيسيًا في أكاديمية الحكام الآسيوية منذ عام 2018، ومقيمًا للحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2016.

ويأتي انضمام الأسترالي هاكان استمرارا لجهود الاتحاد السعودي لتطوير منظومة التحكيم، لينضم إلى الإسباني المتخصص في اللياقة البدنية أليخو بيريز، والمستشار الدولي علي الطريفي، إضافة إلى تواجد رئيس اللجنة مانويل نافارو والذي عمل مديرًا للتطوير في الاتحاد الدولي، ورئيس دائرة الحكام فرهاد عبدالله المحاضر المعتمد في الاتحادين الدولي والآسيوي.