الهولندي كلارنس سيدورف يعلن اسلامه

تداولت وسائل إعلام عربية في الساعات الأخيرة خبر إسلام كلارنس سيدورف أسطورة خط وسط كرة القدم الهولندية البالغ من العمر 45 عامًا.

بعد التتبع وجدنا أن سيدورف أعلن إسلامه بالفعل في الإمارات، حيث يحضر مؤتمر مع صديقه الداغستاني بطل الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف.

ويخطط سيدورف بالتعاون مع حبيب لإطلاق رياضة من نوع خاص تهتم بالدمج بين كرة القدم والفنون القتالية ويجرى الاستعداد لها حاليًا في الإمارات.

إسلام سيدورف عجّت به منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا لكن من دون دليل ملموس، والآن أصبح الأمر رسميًا بعد أن كتب اللاعب ذلك عبر إنستغرام.

📌 Media report that the former Dutch star Clarence Seedorf has converted to Islam 🔄 ✅ Seedorf chooses the name "Younis" after he announced his conversion. #FCBlive | #Seedorf | @NatioSuriname | #Ajax pic.twitter.com/Lq9L8shNpF — Capricorn (@Capricorn_SXM) March 4, 2022



وقال سيدورف في منشور بثه اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في إنستعرام: “شكر خاص لكم على تهانيكم الحارة بانضمامي إلى الأسرة المسلمة”.

يضيف: “الشكر لزوجتي صوفيا المحبوبة التي علمتني كل شيء بعمق عن الإسلام، لن أغير اسمي وسأستمر كما سمّاني والدي، كلارنس سيدورف”.

سجّل سيدورف 128 هدفًا وصنع 124، خلال 867 مباراة في مسيرته بين عامي 1992 و2104، والتي عرفت ارتداء ألوان أياكس وميلان والإنتر وريال مدريد.

وحصد سيدورف 19 لقبًا مختلفًا في مسيرته، أبرزهم 4 مرات كأس دوري أبطال أوروبا مع أياكس 1995 وريال مدريد 1998 وميلان عامي 2005 و2007.