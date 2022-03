الهولندي كلارنس سيدورف يعلن اسلامه

تداولت وسائل إعلام عربية في الساعات الأخيرة خبر إسلام كلارنس سيدورف أسطورة خط وسط كرة القدم الهولندية البالغ من العمر 45 عامًا.

بعد التتبع وجدنا أن سيدورف أعلن إسلامه بالفعل في الإمارات، حيث يحضر مؤتمر مع صديقه الداغستاني بطل الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف.

ويخطط سيدورف بالتعاون مع حبيب لإطلاق رياضة من نوع خاص تهتم بالدمج بين كرة القدم والفنون القتالية ويجرى الاستعداد لها حاليًا في الإمارات.

إسلام سيدورف عجّت به منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا لكن من دون دليل ملموس، والآن أصبح الأمر رسميًا بعد أن كتب اللاعب ذلك عبر إنستغرام.

📌 Media report that the former Dutch star Clarence Seedorf has converted to Islam 🔄

✅ Seedorf chooses the name "Younis" after he announced his conversion. #FCBlive | #Seedorf | @NatioSuriname | #Ajax pic.twitter.com/Lq9L8shNpF

— Capricorn (@Capricorn_SXM) March 4, 2022