الرياضة

الهولندي كلارنس سيدورف يعلن اسلامه

محمد ابو الوفاaccess_time1 / شعبان / 1443 هـ       4 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
حقيقة إسلام كلارنس سيدورف

تداولت وسائل إعلام عربية في الساعات الأخيرة خبر إسلام كلارنس سيدورف أسطورة خط وسط كرة القدم الهولندية البالغ من العمر 45 عامًا.

بعد التتبع وجدنا أن سيدورف أعلن إسلامه بالفعل في الإمارات، حيث يحضر مؤتمر مع صديقه الداغستاني بطل الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف.

ويخطط سيدورف بالتعاون مع حبيب لإطلاق رياضة من نوع خاص تهتم بالدمج بين كرة القدم والفنون القتالية ويجرى الاستعداد لها حاليًا في الإمارات.

إسلام سيدورف عجّت به منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا لكن من دون دليل ملموس، والآن أصبح الأمر رسميًا بعد أن كتب اللاعب ذلك عبر إنستغرام.


وقال سيدورف في منشور بثه اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في إنستعرام: “شكر خاص لكم على تهانيكم الحارة بانضمامي إلى الأسرة المسلمة”.

يضيف: “الشكر لزوجتي صوفيا المحبوبة التي علمتني كل شيء بعمق عن الإسلام، لن أغير اسمي وسأستمر كما سمّاني والدي، كلارنس سيدورف”.

سجّل سيدورف 128 هدفًا وصنع 124، خلال 867 مباراة في مسيرته بين عامي 1992 و2104، والتي عرفت ارتداء ألوان أياكس وميلان والإنتر وريال مدريد.

وحصد سيدورف  19 لقبًا مختلفًا في مسيرته، أبرزهم 4 مرات كأس دوري أبطال أوروبا مع أياكس 1995 وريال مدريد 1998 وميلان عامي 2005 و2007.

m.abo.elwafa

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