الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي تضامنًا مع روسيا

حظرت الحكومة الصينية بث مباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع في البلاد بعد إعلان رابطة “البريميرليغ” تضامنها مع أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقالت إذاعة “BBC” البريطانية اليوم الجمعة إن القنوات المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي في الصين، أبلغت الرابطة بعدم بث مباريات الجولة الـ28.

وأعلنت رابطة البريميرليغ عن تخصيص الجولة الـ28 التي تنطلق غدًا السبت لدعم أوكرانيا عبر ارتداء قادة الفرق شارت عليها اللونين الأصفر والأرزق.

وعطفًا على تحالف الصين السياسي مع روسيا، فإن الحكومة الصينية أبلغت القنوات المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي بعدم إذاعة المباريات هذا الأسبوع.

وأعلنت الصين عن دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، كما نددت حكومة بكين بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية والولايات المتحدة ضد موسكو.