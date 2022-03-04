التعاون يتعادل مع الفتح في مباراة البطاقات الحمراء

جدة – هلال سلمان

تعادل فريقا التعاون والفتح بهدف لكل منهما في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء داخل المستطيل الأخضر وواحدة خارجه، ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم التعاون بهدف نجمه المصري مصطفى فتحي الذي اصطدمت تسديدته بقدم لاعب الفتح توفيق بوحيمد وغالطت الحارس ماكسيم كوفال في الدقيقة 27، ولم يتأخر الفتح في إدراك التعادل بهدف فراس البريكان برأسية متقنة بعد عرضية من نواف بوشل (د 36)، وقبل نهاية الشوط الأول طرد الحكم نواف الصبحي مدافع التعاون بعد نيله إنذارين وسط احتجاجات منه ومن بقية زملائه.

وفي الشوط الثاني طرد الحكم لاعب التعاون زي لويس لضربه مروان سعدان بالمرفق، قبل أن يطرد أحد أفراد الجهاز الفني للسكري، ثم طرد أيضا المغربي مراد باتنا هداف النموذجي، لكن النتيجة ظلت على حالها، ليرفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة، وبات رصيد الفتح 28 نقطة.