الاتفاق يحقق فوزا ثمينا ويعمق جراح الأهلي

جدة – هلال سلمان

حقق فريق الاتفاق فوزا ثمينا بتغلبه على الأهلي بهدف دون مقابل، في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ظهر الاتفاق بشكل مختلف بعد إقالة مدربه فلادان حيث تولى مهمة تدريبه في اللقاء المدرب الوطني أحمد الحنفوش، فضغط منذ البداية على مرمى الأهلي، ونجح في افتتاح التسجيل بهدف التونسي نعيم السليتي الذي سدد يسارية أفلتت من بين يدي حارس الأهلي محمد الربيعي في الدقيقة 19، وحاول الأهلي الرد وسنحت له فرصة للتعادل لكن تسديدة إدواردو جانبت المرمى، وكاد الفرنسي نياكاتي أن يعزز تقدم الاتفاق لكن كرته افتقدت للدقة (د 27)، وطالب الأهلاويون بركلة جزاء إثر سقوط السومة داخل المنطقة لاحتكاكه مع سعيد الربيعي، لكن الحكم لم يحتسب شيئا (د 40)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تواصلت المحاولات الأهلاوية لتسجيل التعادل، وسدد أليوسكي كرة قوية مرت قريبة من المرمى (د 58)، ثم تصويبة أخرى صدها حارس الاتفاق رايس مبولحي (د 65)، وطرد الحكم فيصل البلوي لاعب الاتفاق عبدالله آل سالم بعد الرجوع للفار لركله علي مجرشي (د 71)، وسدد غريب كرة مقوسة صدها مبولحي قبل أن تعود للسومة الذي وضعها برأسه خارج المرمى (د 85)، ثم سدد أليوسكي مجددا خارج الشباك (د 91)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق الذي رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة.