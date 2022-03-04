الاتفاق يتعاقد مع الفرنسي كارتيرون حتى نهاية الموسم

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2021/22.

وكان كارتيرون الذي سيحل خلفا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش قد وصل مساء الجمعة حيث سيتولى تدريب الفريق مساء الأحد تحضيراً لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين .

فيما أعربت إدارة نادي الاتفاق عن شكرها الجزيل للمدرب الوطني أحمد الحنفوش وجهازه الفني على جهودهم خلال قيادتهم مؤقتاً لمباراة الاتفاق التي تغلب فيها على الأهلي بنتيجة 1/0 .