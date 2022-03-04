الرياضة

الاتفاق يتعاقد مع الفرنسي كارتيرون حتى نهاية الموسم

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1443 هـ       4 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2021/22.

وكان كارتيرون الذي سيحل خلفا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش قد وصل مساء الجمعة حيث سيتولى تدريب الفريق مساء الأحد تحضيراً لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين .

فيما أعربت إدارة نادي الاتفاق عن شكرها الجزيل للمدرب الوطني أحمد الحنفوش وجهازه الفني على جهودهم خلال قيادتهم مؤقتاً لمباراة الاتفاق التي تغلب فيها على الأهلي بنتيجة 1/0 .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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