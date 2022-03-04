أبها يتخطى الطائي ويرتقي للسادس

جدة- محمود العوضي
نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على ضيفه فريق الطائي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
بهذه النتيجة، رفع الفريق الأبهاوي رصيده إلى 31 نقطة، في المركز السادس بجدول الترتيب. وتجمد رصيد فريق الطائي، عند النقطة 26، في المركز العاشر.
نجح فريق الطائي، في الصمود طوال دقائق الشوط الأول، قبل أن يخطف أبها، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق نجمه أوروس ماتيتش.
ولم يشهد الشوط الثاني، أي جديد من الفريقين، ليحصد أبها، 3 نقاط غالية، في الوقت الذي خسر فيه الطائي، فرصة الابتعاد عن شبح الهبوط.