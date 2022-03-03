هل ماء جوز الهند مفيد لخسارة الوزن؟

يحتوي ماء جوز الهند على كمية جيدة من الألياف ، حوالي 1.1 جرام لكل 100 جرام ، مما يجعلك تشعر بالشبع ويحد من الشهية

يبطئ محتوى الألياف من امتصاص الطعام من خلال الجهاز الهضمي

وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم

في الوقت نفسه ، تساعد الألياف الموجودة في ماء جوز الهند في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وكذلك منع ارتفاع السكر

يحسن الاستهلاك المنتظم لماء جوز الهند عملية التمثيل الغذائي ويسهل فقدان الوزن

المنجنيز هو أحد الأشياء الحاسمة المطلوبة للاستخدام السليم للكربوهيدرات والدهون

هذا هو السبب في أن ماء جوز الهند ، مصدر جيد للمنغنيز ، يساعد على تحسين التمثيل الغذائي.

نظرًا لأن الأنشطة البدنية تؤدي إلى التعرق ، فمن المهم إعادة ترطيب جسمك من أجل الأداء السليم للأنشطة الأيضية

لذلك ، يعتبر ماء جوز الهند بديلاً صحيًا وسعرات حرارية أقل لمشروب رياضي ؛ يمكن استهلاكه بأمان بعد التمرين.

ماء جوز الهند غني بالعناصر الغذائية وهو أفضل من تناول المكملات

يحتوي على البوتاسيوم والجلوكوز وفيتامين ب وفيتامين ج

يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم الشرياني

يحمينا فيتامين سي من الأمراض الصحية المختلفة ، ويعزز المناعة.

يحتوي ماء جوز الهند على إنزيمات مثل الكاتلاز وحمض الفوليك والبيروكسيديز والفوسفاتيز ونزع الهيدروجين وبوليميراز الحمض النووي الريبي والدياستاز وما إلى ذلك

تلعب جميع هذه الإنزيمات دورًا مهمًا في سهولة الهضم. وبالتالي ، أثناء رحلة إنقاص وزنك ، يساعد ذلك على هضم كل ما تتناوله في أيام الغش.

لمحاربة الانتفاخ – ارتشف كوبًا من ماء جوز الهند

يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون: الفيتامينات مثل D و E و K مهمة للغاية في عملية حرق الدهون وخاصة فيتامين D الذي يرتبط نقصه بالسمنة ودهون البطن

يساعد ماء جوز الهند الجسم على امتصاص هذه الفيتامينات الأساسية ، ويساعد على تعزيز جهودك في إنقاص الوزن.

إلى جانب الألياف الغذائية ، يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على البروتين ، وهو عامل رئيسي في تثبيط الشهية ويساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل.

لا يهضمه جسمك ، لذلك يبقى في نظامك لفترة أطول ويبقيك تشعر بالشبع

هذا هو السبب في أنك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان ، وتأكل أقل

يمكنك الحصول على ما يصل إلى 2 جم من البروتين من كوب ماء جوز الهند.