نمو فرص التوظيف بالقطاع.. وزير الإسكان: 8.8 % إسهام العقار في الناتج المحلي

الرياض- البلاد

قال وزير شؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 %، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80 %، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57 % حتى العام 2030.

وأضاف على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض، إنه في السابق لم يستثمر بشكل كاف في مفهوم العقار التجاري والسياحي والزراعي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، مشيرا إلى أنه حاليا أصبح لكل قطاع من القطاعات في الممكة مفهوم عقاري خاص به.

وفي ما يتعلق بالقطاع الإيجاري، ذكر الحقيل أن من المبادرات المهمة، مبادرة تنظيم آلية مراقبة الإيجار، موضحا أن المتوسط الحالي للإيجارات يعادل 11.8 % من دخل الأسرة، حيث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في زيادة الدخل الشهري المتاح ويسهم في تحويله إلى مدخرات شخصية.

من جهة ثانية سجّلت منصّات “سكني” الرقميّة تفاعلاً واسعاً خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2022، بالإجابة على أكثر من 94 ألف اتصال من خلال مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية.

ونفّذ موقع “سكني” 3784 طلب واستفسار عبر خدمة “راسلنا”، وتمت معالجة نحو 1599 اعتراضاً من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني”.