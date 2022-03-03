الإقتصاد

حديث التنافسية يستعرض نموذج أيرلندا

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1443 هـ       3 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

نظم المركز الوطني للتنافسية افتراضياً النسخة الرابعة من فعالية “حديث التنافسية” تحت عنوان “رحلة التنافسية في أيرلندا”، قدمتها رئيسة المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية فرانسيس رُوان، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وتحدثت الدكتورة روان عن نموذج التنمية الأيرلندي، ونهجه الإستراتيجي الذي بدأ منذ العام 1960م، مشيرة إلى انتقاله من اقتصاد صغير إلى اقتصاد قائم على التصنيع، والاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى التصدير، مع التركيز على القطاعات عالية القيمة مثل تقنية المعلومات، والاتصالات، والأدوية.

وكانت التحولات التي مرت بها تنافسية أيرلندا أحد المحاور الرئيسة التي تناولتها رئيسة المجلس الوطني الأيرلندي للتنافسية والإنتاجية، قائلة إنه بعد العام 1990م تعززت التجارة داخل الاتحاد الأوروبي بفعل عولمة التجارة في مجالات الخدمات والأسواق المالية، إلى جانب نمو سلاسل القيمة العالمية، زيادة سرعة الابتكار، التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر من خارج الاتحاد الأوروبي.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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