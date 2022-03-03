تصنيع أول جهاز تنفس صناعي

الرياض : البلاد

رعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، توقيع اتفاقية تصنيع محلي بين شركة الرواد للأنظمة التقنية وشركة مدترونيك العربية السعودية الرائدة في مجال التقنيات الصحية العالمية لتصنيع جهاز تنفس صناعي (بيوريتين بينيت 980) محلياً في المملكة، ليصبح أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع يستخدم في وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة، حيث يساعد جهاز التنفس الصناعي المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي، الذي يوفر دعماً وراحة لمرضى العناية المركزة ودرجة عالية من الأمان.

وستثمر هذه الاتفاقية عن تصنيع ما يصل إلى 1200 جهاز سنويًا، وبمعدل توطين يبلغ 46% خلال أقل من سنتين مع إمكانية زيادة نسبة التوطين في المستقبل، مما يوفر 70 فرصة عمل محلية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للتعاون الأول بين الشركتين في يونيو الماضي لتوطين أجهزة التنفس المتنقلة PB560 والتي تستهدف الرعاية التنفسية المنزلية و الدعم في حالات الطوارئ و الأزمات.

بدوره أكد رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مدترونيك ماجد قدومي، التزام الشركة بقيادة هذا التعاون إلى أبعد المستويات، والسعي لنقل التقدم التكنولوجي، والإسهام في دعم النظام الصحي المحلي، مثمنا رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لهذه الاتفاقية التي لها انعكاسات إيجابية على الجهود المبذولة في تنمية الكفاءات المحلية والاقتصاد الوطني. من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركة الرواد للتقنية، والعمل على تمكين تصنيع منتجات محلية وخلق مزيداً من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئات والتشريعات المساهمة .

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للأنظمة التقنية صبحي الغامدي عن فخر شركة الرواد للأنظمة أن تكون شريكاً إستراتيجياً لتوطين التقنيات الطبية المتطورة والأحدث في الصناعة، والمشاركة كقطاع خاص مع القطاع العام في توطين الصناعات الحساسة والمتطورة في القطاعات الهامة و منها القطاع الصحي لتوفير الأمن الطبي المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030، مثمنا هذه الشراكة بين شركة الرواد للأنظمة و شركة مدترونيك العالمية و التي ستكون مدخل لتوطين صناعة الأجهزة الطبية في المملكة .